Москва, 12 ноября, 2018, 11:47 — ИА Регнум. Введение штрафа в 5 тыс. рублей за опасное вождение не приведет к нормализации ситуации на дорогах, зато обеспечит самые серьезные проблемы мотоциклистам, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 12 ноября, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, комментируя инициативу Госавтоинспекции о введении нового штрафа.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР На мотоцикле

Как сообщалось ранее, глава ведомства Михаил Черников в интервью ТАСС заявил, что Госавтоинспекция разработала законопроект о внесении изменений в кодекс об административных правонарушениях. За опасное вождение предусмотрен штраф в 5 тыс. рублей.

Самой большой проблемой этого закона является формулировка «опасного вождения». Наказать можно будет любого водителя за два нарушения в течение одной поездки — к примеру, за два перестроения через сплошную. При большом желании штрафовать можно будет почти каждого водителя по нескольку раз в день.

Но ситуации на дорогах это не изменит. Страховщики говорят, что 5% водителей ответственны за 70% бардака на дорогах. Работать нужно по этой группе риска, но ГИБДД работает по другим алгоритмам. Штрафовать за опасное вождение они будут только в те недели, когда у них будет проводиться рейд по борьбе с опасным вождением.

А вот для кого эти штрафы станут настоящей проблемой, так это для мотоциклистов. Езда между рядами станет наказуемой, а какой смысл стоять на мотоцикле в пробке? «Как минимум мотодвижение станет очень дорогим удовольствием, а как максимум — будет просто уничтожено», — отметил Шкуматов.