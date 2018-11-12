Киев, 12 ноября, 2018, 11:46 — ИА Регнум. Компания «Нафтогаз Украины» ограничила поставки газа в ряде населенных пунктов страны. Самой проблемной точкой на сегодня, 12 ноября, является город Кривой Рог (Днепропетровская область Украины) — деятельность предприятия «Криворожгаз», которое обеспечивает поставки газа для производства тепла, была дестабилизирована силовыми действиями неизвестных лиц, в результате без тепла остается более 600 тыс. жителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Украинские эксперты по энергетике активно комментируют сложившуюся ситуацию. В частности, член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук подчеркивает, что на сегодня газовый монополист ограничил газоснабжение еще в городах Кропивницкий (областной центр), Павлоград, Северодонецк, Смела и Шепетовка.

«Правительство Украины, Верховная рада Украины и президент Украины должны принять немедленные меры для предупреждения дальнейших деструктивных действий «Нафтогаза». Вслед за Кривым Рогом подобная ситуация может повториться как в ряде областных центров, так и частично в Киеве. На данный момент работу компании «Нафтогаз» должно взять под контроль правительство Украины, которое управляет 100% акций «Нафтогаза». И является непосредственным «владельцем» компании… Первым шагом должно стать введение чрезвычайного положения на рынке теплоснабжения и газа. Это следует сделать для прекращения отключения потребителей от тепла в зимний период», — заявил Корольчук.

Также эксперт предлагает введение временной администрации в «Нафтогазе Украины» и отстранение от руководства «Нафтогаза» действующего менеджмента на время расследования, и обращение правительства к международным партнерам и Наблюдательному совету «Нафтогаза», в котором проинформировать о решении проблемной ситуации.

«Если таких действий не будет выполнено, то это будет подтверждением того, что власть также использует «Нафтогаз» в политических целях и будет осуществлять за счет вопроса поставок газа давление на те территориально-административные единицы, которые будут определены как политически неблагонадежные. Действия «Нафтогаза Украины» носят деструктивный характер и являются свидетельством полной деградации компании. Компания откровенно и нагло превысила свои полномочия. Дальнейшие подобные действия «Нафтогаза» угрожают не только жилищно-коммунальному сектору и могут привести к катастрофическим разрушениям систем теплоснабжения, как это было в Алчевске в 2006 году. Также «Нафтогаз» искусственно создает ситуацию социального недовольства и оснований для массовых выступлений населения», — добавляет Корольчук.

Еще один эксперт по энергетике, Валентин Землянский, в своем комментарии отмечает, что газовый бунт шагает по Украине, поскольку в городах страны начинаются акции гражданского неповиновения с «мордобоем» исполнителей. О ситуации в Кривом Роге Землянский сообщает следующее:

«Криворожгаз» блокирован вместе с аварийными бригадами. Бьют стекла на автомобилях, отключили воду в помещении предприятия. То есть на аварийные ситуации с газом выезжать некому… Спрогнозировать ситуацию с учетом снижения температуры не сложно. Криворожане и раньше отличались буйным нравом. А когда дома морозильник — сидеть точно никто не станет. И пойди ты им докажи теперь, что все происходящее — это мудрое решение правительства и дерзких менеджеров из Нафтогаза».

Своими данными о ситуации в Кривом Роге делится эксперт Дмитрий Марунич:

«В Кривом Роге война, «Нефтегаз» ожидаемо не дал номинации на газ государственной теплоцентрали. Котельные без газа. Город мерзнет. Кто-то нанял титушек (так на Украине называют молодых людей, обычно негласно используемых местными властями в качестве подстрекателей и наёмников для организации силовых провокаций, потасовок, иных акций с применением физической силы — ред.), чтобы незаконно подключить котельные (возможно, мэр). Криворожгаз поступил по закону и не допустил несанкционированного отбора. Титушки начали бить стекла в автомобилях работников Криворожгаза и резать шины. В итоге с завтрашнего дня Криворожгаз НЕ БУДЕТ обслуживать город, аварийные службы не работают, поскольку предприятие заблокировали, полиция бездействует».

ИА REGNUM напоминает, что ранее «Нафтогаз» получил официальное право отключать украинцев от тепла из-за долгов. В конце октября сообщалось, что общая просроченная задолженность контрагентов, которые получают газ от компании на льготных условиях, составляла 46,7 млрд грн. Сам глава «Нафтогаза» Андрей Коболев утверждает, что облгазы регулярно воруют газ государственной компании и шантажируют местные общины. По его словам, за срыв начала отопительного сезона ответственны облгазы, контролируемые олигархом Дмитрием Фирташем.