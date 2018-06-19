Москва, 12 ноября, 2018, 11:43 — ИА Регнум. На смену самолёту Ан-124 «Руслан», производство которых было остановлено в 2003 году, придёт перспективный авиационный комплекс военно-транспортной авиации сверхтяжёлого класса (ПАК ВТА). Его разработкой уже занялся авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина. Об этом 12 ноября сообщил глава компании «Ил» Алексей Рогозин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ан-124

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«Мы выделяем четыре класса военно-транспортных самолётов: лёгкие, средние, тяжёлые и сверхтяжёлые (тяжёлые дальние). Сегодня по всем программам ведётся большая работа: как повышение исправности существующей, так и разработка новой техники», — написал Рогозин на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что по истечению сроков эксплуатации Ан-26 будет заменён на Ил-112В, Ан-12 — на Ил-276, Ил-76 — на Ил-76МД-90А, а Ан-124 — на ПАК ВТА.

https://www.facebook.com/alexey.rogozin/posts/10215485105338960

«Это будет не просто замена, а техника, способная решать совершенно новые задачи», — добавил Рогозин.

Ранее по теме: В России могут возобновить производство Ан-124 «Руслан» под другим брендом

Как сообщало ИА REGNUM, выпуск Ан-124 был прекращён с 2003 года. В начале июня 2018 года Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила о возможности возобновления в России производства транспортных самолётов Ан-124 «Руслан» только под другим брендом.