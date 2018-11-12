Санкт-Петербург, 12 ноября, 2018, 11:28 — ИА Регнум. Выходец из государства СНГ за рулем автомобиля наехал на сотрудника полиции в центре Петербурга. Полицейский получил телесные повреждения, его жизнь вне опасности. Злоумышленник задержан, решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.

Victor Арест

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, 11 ноября сотрудники ДПС остановили на набережной канала Грибоедова автомобиль «Лада Приора» под управлением 26-летнего иностранного гражданина.

«На законные требования сотрудников полиции предъявить документы, водитель, не выполнив требований, начал движение, совершил наезд на одного из сотрудников и, провезя его на капоте, с места происшествия скрылся», — рассказали в пресс-службе.

Спустя некоторое время нарушителя удалось задержать у дома 1 по Торговому переулку. На него составлены протоколы об административном правонарушении сразу по нескольким пунктам КоАП.

Действия злоумышленника в отношении полицейского изучаются в ходе проверки, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пострадавший инспектор ДПС получил ушибы и кровоподтеки голени и кистей рук. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой в удовлетворительном состоянии.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», задержанный является гражданином Казахстана.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября сотрудники полиции Петербурга задержали молодого человека, который в компании хулиганов напал на сотрудника полиции и нанес ему ножевое ранение. Задержанный оказался студентом петербургского вуза.