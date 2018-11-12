Ярославль, 12 ноября, 2018, 13:00 — ИА Регнум. Ярославскую областную клиническую больницу скорой помощи имени Н.В. Соловьева возглавил бывший главврач больницы имени Семашко Игорь Виноградов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

Департамент здравоохранения Ярославской области Игорь Виноградов

В апреле 2018 года закончился контракт у главврача Александра Дегтярева, который работал в этом учреждении 45 лет. В июне приказом департамента здравоохранения и фармации на должность директора лечебного учреждения назначена Наталья Даниленко, которая до этого работала заместителем директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.

Александр Дегтярев после этого был назначен советником директора регионального департамента здравоохранения.

Игорь Виноградов окончил ярославский мединститут в 1994 году. После окончания интернатуры и клинической ординатуры по хирургии стал работать в больнице № 10, а три года назад был назначен заместителем главврача по лечебной работе этой больницы. В июле 2017 года был назначен главным врачом больницы имени Семашко.