Москва, 12 ноября, 2018, 11:26 — ИА Регнум. Для участников долевого строительства проблемного дома в городском округе Щербинка в новой Москве будет построено другое жилье. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дольщики

Отмечается, что компенсационный жилой дом для дольщиков «проблемного» дома по улице Овражной будет построен «за счет средств адресной инвестиционной программы города Москвы на 2017−2020 годы».

Также сообщается, что жилье будет возведено в поселении Рязановском, в поселке Фабрики имени 1 Мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин отметил, что в столице России зарегистрировано около 4,5 тыс. обманутых дольщиков.

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