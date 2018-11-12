Вашингтон, 12 ноября, 2018, 11:29 — ИА Регнум. Посещение Дональдом Трампом Европы не заслуживает положительных политических оценок, хуже того: оно позорит США, полагает конгрессмен Эрик Суолуэлл. В своем твиттере 12 ноября конгрессмен пишет:

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тормоз. Трамп

«Европейские каникулы Трампа были такими же плохими, как одноименный фильм. Он струхнул почтить память наших павших войск из-за тумана. Он киснул в своем номере и оскорбил жертв пожара. И его «опалил» французский президент. Это не победа, это национальный позор».

Как сообщало ИА REGNUM, Эммануэль Макрон в ходе переговоров с Дональдом Трампом заявил о необходимости укрепления безопасности в Европе и объяснил, зачем Евросоюзу нужна своя армия. Идея Трампу не понравилась.

Самого же Трампа раскритиковали за отмену посещения мемориального кладбища по причине плохой погоды, а внук Уинстона Черчилля назвал его «жалким и недостойным».