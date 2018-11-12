Чебоксары, 12 ноября, 2018, 11:11 — ИА Регнум. В Чувашии в октябре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года инфляция составила 3,1%, что почти втрое выше, чем было за аналогичный прошлогодний период. Об этом свидетельствуют данные Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

Согласно данным статистики, в октябре 2018 года по сравнению с сентябрем в Чувашии цены выросли на 0,2%, по сравнению с октябрем 2017 года инфляция составила 3,4%. В октябре 2018 года к уровню декабря 2017 года цены выросли на 3,1%, что значительно выше к соответствующему прошлогоднему периоду: напомним, в октябре 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года инфляция в Чувашии составила 1,1%.

В октябре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года цены на продовольственные товары выросли в республике на 2%, в то время как в предыдущий прошлогодний период продукты питания подешевели на 0,9%. Более всего в этом году подорожали сахар (на 30,2%), мясо и птица (на 15,1%), яйца (на 6,5%). В то же время подешевели сливочное масло, овощи и алкогольная продукция.

Непродовольственные товары с начала года подорожали на 3,8%, стоимость услуг выросла на 4,1% (в октябре 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года рост составил соответственно 1,5% и 3,6%).