Переславль-Залесский, Ярославская область, 12 ноября, 2018, 11:06 — ИА Регнум. Председатель ТИК Переславля-Залесского Алла Кибец 9 ноября 2018 года обратилась в полицию в связи с угрозами, поступившими от кандидата в депутаты городской думы от партии «Справедливая Россия» Виталия Изместьева, сообщается на сайте администрации Переславля-Залесского.

Admpereslavl.ru centr.news Алла Кибец

По официальной информации администрации, Виталий Изместьев, прибыв в ТИК Переславля вместе с депутатом Ярославской областной думы Сергеем Хабибулиным, начал обвинять Аллу Кибец в том, что у суда появились основания для снятия с выборов его кандидатуры, и грозился застрелить ее. По данным фактам председатель ТИК Переславля обратилась в полицию.

«Я воспринимаю эти угрозы как реальные, поскольку думаю, что Виталий Геннадьевич Изместьев отдаёт себе полный отчёт в произносимых словах», — такие слова Аллы Кибец приводятся на сайте администрации Переславля-Залесского.

Несколькими днями ранее в Переславский районный суд поступило заявление от кандидата в депутаты городской думы Переславля самовыдвиженца Ильи Кусина с требованием снять с выборов кандидатуру справедливоросса Виталия Изместьева. В качестве основания для снятия Виталия Изместьева истец приводил нарушения при подаче документов — отсутствие подлинника справки с места работы, несоответствия номеров финансовых счетов в документах, поданных в ТИК, и опубликованных в газете «Переславская неделя». 9 ноября 2018 года суд удовлетворил иск Ильи Кусина, кандидатура Виталия Изместьева была снята с выборов.

Виталий Изместьев считает, что документы были подменены в Территориальной избирательной комиссии Переславля, поскольку он подавал подлинник справки с места работы и номера счетов были тщательно выверены, распечатывались с одного источника и для подачи в ТИК, и для публикации в газете. По данным фактам Виталий Изместьев также направил заявление в полицию о подмене документов. Отметим, что секретарь Переславского ТИКа Юлия Суворова 9 ноября 2018 года на фоне начавшегося скандала сложила свои полномочия.

Факт угроз в адрес председателя ТИКа Аллы Кибец Виталий Изместьев отрицает:

«Уважаемая Алла Геннадьевна! Большинство в Переславле знает, как я отношусь к женщинам. Я не знаю, до какого состояния меня нужно довести, чтобы я оскорбил женщину. Ну, а то, о чем Вы пишете, неисполнимо вообще. Так что заверяю Вас, живите спокойно, работайте «на благо» нашего города, тем более что Вам в Переславле осталось быть недолго. После выборов, как я знаю, Вы убываете от нас, так что попытайтесь за оставшееся время сделать больше хорошего для жителей Переславля. Ваше заявление в полицию расцениваю как результат чего-то неправильно понятого, либо ответ на мое заявление в полицию о подмене документов в подчиненной Вам территориальной избирательной комиссии», — написал Виталий Изместьев на своих страницах в социальных сетях.

Алла Кибец прибыла в Переславль вслед за Владимиром Волковым из Подмосковья, занимает посты заместителя главы Переславля-Залесского и председателя Территориальной избирательной комиссии.

Илья Кусин, подавший в суд иск на отмену регистрации кандидата Виталия Изместьева, работает в музее «Рождение сказки». Этот музей связан с еще одним кандидатом в депутаты городской думы Переславля — Владимиром Корюгиным (партия «Единая Россия»).

«Все делается для того, чтобы на выборах победили представители партии власти и их приспешники. Все готовилось заранее. Назвав «Единую Россию» «партией без чести и совести», я ничего не преувеличил. Владимир Николаевич Корюгин, вперед! Ваш сотрудник Кусин Илья облегчил Вам путь. Поймут ли это люди?» — пишет теперь уже бывший кандидат в депутаты городской думы и один из фаворитов предвыборной гонки Виталий Изместьев.

Иск об отмене регистрации еще одного кандидата от оппозиции — Владимира Шестернева (он баллотируется от КПРФ, также является одним из фаворитов на предстоящих довыборах) — подал самовыдвиженец Андрей Ватлин. Необходимо отметить, что на выборах 9 сентября 2018 года Андрей Ватлин представлял ЛДПР.

Победа на довыборах в Переславскую думу и для «Единой России», и для оппозиции будет означать получение простого большинства — этого будет достаточно для принятия неключевых решений. Сейчас десять мест в городской думе занимают представители партии «Единая Россия», девять мандатов — у представителей «Справедливой России» и КПРФ.