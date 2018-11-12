Москва, 12 ноября, 2018, 11:05 — ИА Регнум. Россия за сутки зафиксировала три случая нарушение режима прекращения огня в Сирии. Об этом сообщается в понедельник, 12 ноября, в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Боевики.Сирия

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии … зафиксировано 3 случая стрельбы в провинции Алеппо», — говорится в сообщении.

Отмечается, что турецкой частью представительства случаев нарушения режима прекращения огня на территории страны не зафиксировано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, зоны деэскалации в Сирии созданы в соответствии с меморандумом, подписанным РФ, Турцией и Ираном 4 мая 2017 г.

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