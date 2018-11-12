Астана, 12 ноября, 2018, 11:11 — ИА Регнум. По итогам девяти месяцев 2018 года предприятия Казахстана произвели 3,05 млн тонн муки, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 12 ноября сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

(сс) Alexas_Fotos Мука

Стоимость муки за отчетный период выросла на 2%. Однако в некоторых регионах этот показатель достиг 9%. За восемь месяцев 2018 года мукомолы Казахстана экспортировали 1,4 млн тонн муки, что на 4,1% больше, чем годом ранее. В денежном эквиваленте экспорт муки сократился на 4,3%, до $272 млн.

Напомним, с 2007 по 2010 год Казахстан занимал первое место в мире по объему экспорта муки. В настоящее время казахстанские мукомолы уступают только Турции.