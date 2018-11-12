Москва, 12 ноября, 2018, 10:57 — ИА Регнум. В России с начала 2018 года более 42% дорожно-транспортных происшествий были оформлены без вызова сотрудников ГИБДД, заявил глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Машина после ДТП

«Доля водителей, оформлявших ДТП по европротоколу, то есть без вызова сотрудников полиции, в целом по России с начала года составила более 42%», — заявил в интервью ТАСС Черников, добавив, что европротоколом при оформлении ДТП воспользовались более 484 тыс. автовладельцев.

Напомним, европротокол представляет собой извещение о ДТП, которое самостоятельно оформляется его участниками и не требует присутствия на месте происшествия сотрудников ГИБДД.

Для возможности оформления аварии по европротоколу необходимо соблюдение ряда условий, среди которых отсутствие пострадавших. Сумма страховых выплат по европротоколку составляет до 100 тыс. рублей.

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