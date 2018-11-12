Москва, 12 ноября, 2018, 10:57 — ИА Регнум. Рейтинг лучших городов СНГ для шопинга российских туристов представило аналитическое агентство ТурСтат. Рейтинг приурочен ко Всемирному дню шопинга, который отмечался 11 ноября, сообщается на сайте агентства.

(сс) Jacek Dylag С покупками

Лидером рейтинга стала столица Азербайджана — город Баку. На втором месте рейтинга оказалась столица Казахстана — Астана. Третью строчку заняла столица Белоруссии — Минск.

По данным агентства, чаще всего российские туристы приезжают в города СНГ на несколько дней. В среднем они тратят на шопинг около $1 тыс. Рейтинг представлен по результатам анализа популярности шопинг-туров в 2018 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 по 31 мая 2018 года в Баку в третий раз состоялся Бакинский шопинг-фестиваль. В нем приняли участие более 600 магазинов и супермаркетов. Покупатели смогли приобрести одежду от ведущих мировых брендов, электронику, бытовую технику, мебель, косметику и другие товары по специальным ценам.

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