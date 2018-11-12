Астана, 12 ноября, 2018, 10:49 — ИА Регнум. После пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» в Казахстане проверили 1240 объектов торговли и выявили 15 тыс. нарушений требований пожарной безопасности, сообщает 12 ноября издание Zakon. kz со ссылкой на министра внутренних дел республики Калмуханбета Касымова.

Огнетушители. Пожарная безопасность

По его словам, в результате проверок к административной ответственности привлечены 1220 лиц, которые были оштрафованы на 19 млн тенге ($50 816). Нарушения были устранены на 776 (63%) проверенных объектах.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2015 по 2018 год из-за пожаров в Казахстане погибли 1410 человек. Сумма материального ущерба составила 12 млрд тенге ($32 млн). На жилой сектор приходится 70% всех пожаров.