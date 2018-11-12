Париж, 12 ноября, 2018, 10:40 — ИА Регнум. Разницу между патриотизмом и национализмом обсудил в своем твиттере президент Франции Эммануэль Макрон.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Патриотизм — это полная противоположность национализму. — считает Макрон. — Национализм — предательство патриотизма. Поставив наши собственные интересы превыше прочих, без учета других, мы стираем нечто самое дорогое для народа, то, что держит его живым: его моральные ценности».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон призвал мировых лидеров объединиться, отказавшись от насилия и господства. По мнению французского президента, вместо того чтобы противостоять страхам, мировые лидеры могут вместе предотвратить угрозы, такие как глобальное потепление, нищета, болезни и неравенство.