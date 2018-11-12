Пермь, 12 ноября, 2018, 10:36 — ИА Регнум. В Пермском крае региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) объявил об 11 аукционах на оказание услуг по транспортировке ТКО. Общая начальная цена лотов составила 2,27 млрд рублей за 2019 год. Услуги будут оплачиваться за счёт заказчика.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Добавим, что региональным оператором по обращению с ТКО в Прикамье является ГУП «Теплоэнерго». Напомним, государственное унитарное предприятие стало единственным участником конкурса. Контракт на 22 млрд рублей заключён на 10 лет. Согласно условиям договора, оператор должен обеспечить сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твёрдых бытовых отходов.

Каждый из 11 лотов касается определённой территории региона. В частности, вывоз мусора из Свердловского района Перми оценили в 332,5 млн рублей. Это наибольшая цена лота из всех объявленных на услугу по транспортировке ТКО. В целом данная услуга в Перми и Пермском районе обойдётся в 970,5 млн рублей.

Все аукционы пройдут 29 ноября. Исполнители контрактов должны иметь лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, квалифицированный персонал и достаточное количество мусоровозов. При этом спецмашины должны быть оснащены спецаппаратурой, чтобы вести видеозапись начала и финала погрузки отходов, а также для того, чтобы была возможность отследить местонахождение мусоровоза. ТКО должен вывозить ТКО только на специализированные полигоны, таких на территории Пермского края 13.