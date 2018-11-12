Астана, 12 ноября, 2018, 10:27 — ИА Регнум. За пять лет более 3 млн жителей Казахстана получили возможность пользоваться газом, а уровень газификации регионов республики вырос с 30 до 48%, сообщает 12 ноября издание Zakon.kz.

Дарья Антонова ИА REGNUM А у нас в квартире газ!

В 2013 году в Казахстане насчитывалось 1 056 406 газифицированных абонентов. В ноябре 2018 года число абонентов выросло до 1 777 394. В настоящее время газификация регионов продолжается в рамках государственной программы.

Напомним, 22 октября в министерстве обороны Казахстана сообщили, что котельные, подведомственные министерству, планируется газифицировать. В оборонном ведомстве считают, что данная мера позволит улучшить экологическую ситуацию в местах дислокации подразделений.