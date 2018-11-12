Москва, 12 ноября, 2018, 10:23 — ИА Регнум. Желания отдельных членов президентского Совета по правам человека (СПЧ) заявить о себе могут затормозить развитие Северного морского пути, который играет важную роль для экономики РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Ранее СПЧ рекомендовал правительству РФ признать Мезенский район Архангельской области, задействованной в реализации Северного морского пути, территорией традиционного проживания ненецкого народа.

«Совет по правам человека состоит из персоналий, и все персоналии разные и мотивы у различных людей могут быть различными. Я далёк от мнения, что кто-то осознанно руководствуется формированием возможных в перспективе точек напряжения, но тем не менее мы часто были свидетелями того, как желание громко заявить о себе приводило к ошибочной поддержке тех или иных инициатив», — отмечает Гутенев.

Регион же в ближайшем будущем будет задействован при реализации Северного морского пути, который будет играть важную стратегическую роль для РФ, отметил парламентарий.

«Что касается больших перспектив Северного морского пути — это не вызывает сомнений. И поскольку это имеет для российских экономики огромное не только экономическое, но и геополитическое значение, формирование возможных точек напряжённости в перспективе, особенно если в этом случае разыгрывается национальная карта, мне кажется очень тревожным симптомом», — подчеркивает депутат.

По его словам, в сложившейся ситуации необходима серьёзная экспертная работа, чтобы избежать конфликтов на национальной почве.

«Мы неоднократно были свидетелями в новейшей истории РФ, когда те или иные группы интересантов в небольших национальных образованиях под предлогом прав коренных народов тормозили очень серьёзные экономические проекты. Причём в ущерб собственному населению, поскольку с реализацией крупных инвестпроектов кардинальным образом изменяются социокультурные возможности для отдалённых регионов, открываются новые возможности в социальном, медицинском и образовательном обеспечении. Мне кажется, что приток инвестиций, который, несомненно, будет идти при освоении Северного морского пути, отвечает не только большим геополитическим интересам, но и интересам всех народов, которые проживают на территории реализации проекта», — уверен Гутенев.