Абакан, 12 ноября, 2018, 10:14 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Хакасии подвела предварительные итоги повторного голосования на выборах главы региона, состоявшегося 11 ноября 2018 года.

Kprf.ru Валентин Коновалов (в центре)

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском избиркоме, по предварительным итогам, кандидат от КПРФ Валентин Коновалов набрал 57,57% голосов «за» и 41,16% голосов «против».

Выступая сегодня, 12 ноября, на брифинге, председатель ресизбиркома Алексей Чуманин отметил, что в целом избирательная кампания прошла «спокойно, грубых нарушений избирательного законодательства, способных повлиять на результаты выборов, не установлено».

Избирком Хакасии утвердит результаты выборов после рассмотрения и принятия решений по всем обращениям, поступившим в комиссию.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Хакасии 11 ноября прошёл второй тур выборов главы региона. В бюллетенях значилось имя единственного кандидата — Валентина Коновалова, выдвинутого КПРФ. Избиратели могли голосовать за него или против. Чтобы одержать победу, Коновалову надо было получить боле 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.