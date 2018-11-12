Рим, 12 ноября, 2018, 10:14 — ИА Регнум. Нападающий итальянского футбольного клуба «Милан» Гонсало Игуаин принес свои извинения в связи со своим неспортивным поведением в ходе матча с туринским «Ювентусом». Об этом пишет Sky Sport Italia.

Кирилл Венедиктов Гонсало Игуаин

В издании напомнили, что Игуаин в матче на «домашнем» поле получил красную карточку, после чего набросился на арбитра встречи с критикой и упреками. Встреча закончилась поражением «Милана» со счетом 0:2. После встречи Игуаин подчеркнул, что впредь намеревается более строго контролировать свои эмоции.

«Я должен контролировать себя, такое больше не должно повториться», — подчеркнул спортсмен.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября стало известно, что бывший нападающий махачкалинского «Анжи» Диего Тарделли, выступающий за китайский клуб «Шаньдун Лунэн», получил дисквалификацию от Федерации футбола Китая за то, что перед началом матча во время исполнения гимна Китая чесал голову. Этот эпизод расценили как неподобающее поведение.

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