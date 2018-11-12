Астана, 12 ноября, 2018, 10:10 — ИА Регнум. По итогам десяти месяцев 2018 года в рамках ипотечной программы «7−20−25» банки Казахстана одобрили 2,8 тыс. заявок, сообщает 12 ноября аналитический портал Ranking со ссылкой на данные ипотечной компании «Баспана».

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

Среднее количество одобренных заявок по программе «7−20−25» по отношению к количеству новых квартир в республике составляет 6%. В Алма-Атинской области этот показатель составляет 17,4%, Атырауской — 13%, Восточно-Казахстанской области — 11,8%. На Алма-Ату и Астану приходится 68% всех займов по программе.

На реализацию программы льготного кредитования выделено 100 млрд тенге ($268 млн). К началу ноября регионы освоили всего 33,5% от выделенных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября председатель комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства по инвестициям и развитию Казахстана Мархабат Жайымбетов заявил, что в программе льготного ипотечного кредитования могут принять участие только 25% граждан республики.