Екатеринбург, 12 ноября, 2018, 10:22 — ИА Регнум. В Екатеринбурге произошло два порыва трубопроводов на теплотрассах в Верх-Исетском районе и микрорайоне Уралмаш. У жителей близлежащих к местам аварии домов снижены параметры подачи тепла и горячей воды в квартиры.

Josh Wedin Холодная батарея

В пресс-службе «Екатеринбургской теплосетевой компании» сообщили, что на месте ЧП работают аварийные бригады, а ремонтные работы производятся без отключения потребителей, хотя температура подаваемой воды составит порядка 50 градусов.

«Энергокомпания приносит извинения жителям за доставленные неудобства, вызванные необходимостью максимально привести теплотрассы в порядок в преддверии зимних холодов», — сообщили в пресс-службе ЕТК.

Напомним, что порывы трубопроводов произошли ночью 12 ноября на перекрёстке улиц Крауля — Токарей, а также на улице Победы на участке между улицами Индустрии и Ильича.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге 8 ноября на участке улиц Победы и Индустрии уже происходил порыв тепломагистрали. Он также произошёл в ночное время, а ремонтные работы были завершены после полудня.

Также несколько дней оставались без теплоснабжения и горячей воды жители нескольких домов Пионерского посёлка в Екатеринбурге. Порыв теплотрассы произошёл 8 ноября на улице Июльской. Уже 9 ноября авария была устранена, но произошла поломка задвижки, в результате которой проблемы с подачей тепла и горячей воды в штатном режиме продолжились до 11 ноября.