Ростов-на-Дону, 12 ноября, 2018, 10:02 — ИА Регнум. Согласно прогнозу погоды на 12 ноября, в Ростов-на-Дону придёт настоящая зима. Ростовские синоптики предупредили горожан о первом снеге и морозах, сообщает ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Конец осени

Метеорологи уточнили, что днём в большинстве районов Ростовской области ожидается небольшой дождь, переходящий в мокрый снег и снег, утром и днём в отдельных районах — метель. Также сообщается о сильном ветре, порывы которого будут достигать 16−21 метров в секунду, в Приазовье — до 25 метров в секунду.

Температура воздуха в Ростове-на-Дону в течение дня не превысит — 2 градусов. В северных районах Донского региона столбики термометров опустятся до 5 градусов мороза, по югу максимальная температура воздуха составит + 2 градуса.

Синоптики также предупреждают, что на дорогах будет скользко.

Вместе с тем донские спасатели предупредили жителей региона о ветровом сгоне. 12 и 13 ноября уровень воды в устье реки Дон может достигнуть неблагоприятных отметок, что может нарушить работу судоходства и водозаборных сооружений.