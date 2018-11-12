Якутск, 12 ноября, 2018, 10:07 — ИА Регнум. В Якутии к перспективе повышения акцизов на газированную воду отнеслись негативно. Такую меру в комплексе с другими, фактически повышающими финансовую нагрузку на жителей России, политолог и журналист из Якутии Виталий Обедин иронично назвал «истинной креативной экономикой», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «- Ишь ты, Масленица!». Реж. Робер Саакянц. 1985. СССР Сборщик налогов на снег

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Ожидается, что сладкие газированные напитки в России подорожают примерно на 20% в связи с введением акциза. Необходимость этой меры объясняется потребностью снизить употребление сахара жителями России и таким образом добиться уменьшения количества людей с ожирением.

«Кажется, новой нефтью нашего государства стали люди, — предположил эксперт. — Пенсионный возраст повысим. С 1 января 2019 года введём новый коммунальный тариф в квитанции за оплату жилья — вывоз и утилизация ТБО. С 1 же января заработает НДС, повышение которого на 2% запустит удорожание практически всех товаров в рознице процентов на 10. Теперь вот акцизы на газировку. Причём опять же исключительно в заботе о гражданах. Пенсионный возраст повышали, чтобы продлить гражданам 55+ активный социальный образ жизни. А акцизы на газировку — чтобы меньше жирели. ВОЗ рекомендует!»

В перечень непопулярных мер, которые Виталий Обедин, иронизируя, называет истинной креативной экономикой, также попало введение экологического сбора на одноразовую посуду («чтобы не загрязняли») и возможное увеличение тарифов сотовых операторов в связи с «законом Яровой».

Как сообщало ИА REGNUM, мера по введению акциза на сладкие газированные напитки призвана стимулировать население переходить на здоровое питание. Она была предложена экспертным советом при правительстве в отзыве на федеральный проект «Укрепление общественного здоровья».

Ранее такая идея в России выдвигалась уже неоднократно — в 2015 и в 2016 годах. Она была поддержана Министерством здравоохранения РФ и Минпромторгом, содержится в обновлённой версии проекта стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2025 года.