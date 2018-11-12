Омск, 12 ноября, 2018, 09:42 — ИА Регнум. Более 60 омских преподавателей приняли участие в курсах повышения квалификации, организованных Тюменским региональным центром компетенций в области онлайн-обучения. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба Тюменского государственного университета.

(сс) hamonazaryan1 Онлайн-обучение

«Курсы вызвали неподдельный интерес у омских педагогов. В общей сложности мы обучили более 60 слушателей из пяти вузов Омска», — пояснили организаторы мероприятия.

Отмечается, что учёба преподавателей прошла на базе Института непрерывного и открытого образования Омского госуниверситета по программе «Новые компетенции преподавателей и специалистов в области онлайн-обучения и использование возможностей современной цифровой образовательной среды».

Теоретические и практические занятия позволили преподавателям узнать много нового и попробовать создать свой видеоконтент для будущего онлайн-курса. Предполагается, что следующие курсы в Омске специалисты ТюмГУ проведут в феврале 2019 года в рамках конференции «IT в образовании».

Читайте также: Российские онлайн-курсы проверят на прочность при помощи сrash-теста