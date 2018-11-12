Екатеринбург, 12 ноября, 2018, 09:37 — ИА Регнум. Естественная убыль населения в Свердловской области за первые девять месяцев 2018 года составила 6126 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловскстата.

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Смертность населения с января по сентябрь в сравнении с аналогичным периодом 2017 года увеличилась на 473 человека и составила 44 250 свердловчан. А вот рождаемость снизилась. За первые девять месяцев на свет появились 38 124 юных свердловчанина, что на 2102 меньше, чем с января по сентябрь 2017 года.

Число браков за указанный период составило 23 948 пар новобрачных и снизилось в сравнении с прошлым годом на 1927 случаев регистрации молодожёнов.

Также в Свердловской области за первые девять месяцев 2018 года произошёл миграционный отток населения. Он составил 1281 граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области естественная убыль населения была зафиксирована по итогам 2017 года. Несмотря на годовой прирост населения мигрантами (3580 человек) за прошлый год свердловчан стало меньше на 4093 человек.

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