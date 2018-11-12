Хьюстон, США, 12 ноября, 2018, 09:32 — ИА Регнум. «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Индиана Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 115:103.

(сс) jarmoluk Баскетбольный мяч

Самым результативным игроком матча стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, который набрал 40 очков.

В составе «Индианы» наибольшую результативность показал защитник Виктор Оладипо Томпсон, который набрал 22 очка.

«Хьюстон Рокетс» (Хьюстон) — «Индиана Пэйсерс» (Индианаполис) —115:103 (32:31, 44:23, 26:27, 13:22).

Читайте также: «Милуоки» прервал победную серию «Голден Стэйт» в НБА