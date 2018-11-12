Пекин, 12 ноября, 2018, 09:31 — ИА Регнум. В результате взрыва на складе одной из фабрик в провинции Шаньдун на востоке Китая погибли шестеро человек, сообщает 12 ноября агентство «Синьхуа».

geralt Взрыв

По сведениям источников агентства, еще пятеро человек пострадали в результате ЧП. Отмечается, что инцидент произошел утром на территории предприятия, сферой специализации которого является оборудование по нефтепереработке. В настоящее время началось расследование причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября на заводе по производству удобрений в городе Синьлэ в китайской провинции Хэбэй прогремел взрыв. На предприятии на воздух взлетела газогенераторная установка.

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