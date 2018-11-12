Москва, 12 ноября, 2018, 09:30 — ИА Регнум. В предложении Совета по правам человека (СПЧ) правительству РФ признать Мезенский район Архангельской области территорией традиционного проживания ненецкого народа — два мотива: создание конфликта в Арктике, который потянет проблемы реализации проекта по Северному морскому пути, а также расшатывание социальной напряженности в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов («Справедливая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

«Один из мотивов — это Арктика, долгоиграющий конфликт, который может создать проблемы при создании Северного морского пути и его развитии, а второй мотив — внутриполитическая ситуация в России, то есть попытка в социальную напряженность добавить национальную», — заявил Емельянов.

Парламентарий считает правомерным постановку вопроса о том, что предложение СПЧ создает проблемы в Арктике.

«Действительно, Запад обеспокоен тем, что появляется новый путь в Европу из Юго-Восточной Азии помимо Суэцкого канала, и он будет неконтролируем со стороны Запада. Определенные проблемы, с точки напряженности нужно создать (по мнению Запада)», — рассуждает депутат.

Второй момент связан с общей политической ситуацией в РФ.

«Совершенно очевидна попытка дестабилизации внутриполитической обстановки, причем это идет как по направлению социальному — совершенно непонятная необъяснимая пенсионная реформа, которая ни пенсии не увеличивает, ни бюджет не экономит. В этой связи тоже идут территориальные вопросы между Ингушетией и Чеченской Республикой. Вопрос: может быть, эти проблемы решать надо, но почему именно сейчас, когда совершенно очевидно растет социальная напряженность? Это попытка подкинуть дрова в тлеющую топку социальную процессов, добавить к ним межсоциальных протестов. Советский Союз разваливали, постоянно ставя в повестку в принципе нерешаемые, не очень нужные вопросы», — говорит Емельянов.

Он не считает «территориальную» проблему ненцев актуальной.

«Если посмотреть на ситуацию с ненцами, то и ненцы прекрасно живут, и никаких этих вопросов не ставят за исключением, может быть, политизированной части этого народа, и старообрядцы, и русские в Архангельске живут. Эта проблема неактуальная. Была неактуальная до пор, как такие довольно известные представители, как Федотов, не ставили ее в федеральную повестку», — указал первый зампред комитета Госдумы.

Он считает такие рекомендации СПЧ провокацией.

«Такие действия попахивают провокацией, поскольку вносят свой вклад в раскрутку протестных настроений, дестабилизацию внутриполитической ситуации», — заявил Емельянов.

В том, что Михаил Федотов до сих пор возглавляет СПЧ, парламентарий видит компрадорские настроения.

«Очевидно, что в российской элите существует компрадорское крыло, причем если из силы политических партий компрадорские политические силы были выдавлены, то в медийном пространстве, сфере некоммерческих организаций (НКО), экономической власти компрадорская часть остается, и она довольно влиятельна, он один из его представителей. Это результат того, что плохо модерируется политическое, информационное, экономическое пространство. Нужно четко определять по линии «свой-чужой», вот здесь, по-моему, бывают небольшие сбои», — заключил Емельянов.