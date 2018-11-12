Владивосток, 12 ноября, 2018, 09:30 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Приморского края приняла пакет документов для регистрации, в том числе подписи, от первого кандидата на выборах губернатора. При этом один из претендентов, ранее подавший свою кандидатуру, отказался от дальнейшего участия в избирательной кампании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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В понедельник, 12 ноября, из краевой избирательной комиссии отозвал документы Вячеслав Гнездилов, единоросс, бывший зампред Молодежного правительства края, участник множества кампаний и праймериз в Приморье, пишет ИА PrimaMedia. По словам экс-кандидата, он не смог пройти муниципальный фильтр. Депутаты из муниципалитетов в телефонном разговоре Гнездилову сказали, что «свободных подписей нет».

Напомним, для регистрации кандидатом, вне зависимости от субъекта выдвижения, требуется предоставить в крайизбирком 140 нотариально заверенных подписей, или 7% от общего числа избранных муниципальных депутатов и глав. Из них 33 подписи должны быть собраны среди депутатов дум муниципалитетов 3-го и 4-го уровней — городских округов и муниципальных районов. При этом подписи необходимо собрать не менее чем в 26 муниципальных районах и городских округах Приморья.

Самовыдвиженцам, а Вячеслав Гнездилов им был, в дополнение к этому необходимо собрать подписи избирателей — 0,5% от общего числа зарегистрированных в регионе (7,3 тысячи).

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С 11 ноября избирком начал приём документов на регистрацию кандидатов, который продлится до 18 ноября, как и выдвижение кандидатов.

На данный момент, как сообщили в комиссии, процесс сбора подписей муниципальных депутатов прошел лишь один кандидат — Роза Чемерис (от партии «За женщин России»). Она сдала 12 ноября все необходимые для регистрации документы в краевую избирательную комиссию.

В воскресенье, 11 ноября, подал документы на выборы в губернаторы 21-й кандидат, самовыдвиженец Анна Устинова, представитель общественной организации.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборы губернатора Приморья выдвинулся 21 человек: 11 из них — самовыдвиженцы, 10 — представители политических партий.