Смела, Украина, 12 ноября, 2018, 09:30 — ИА Регнум. Власти города Смела Черкасской области Украины вскоре объявят о чрезвычайном положении из-за отсутствия тепла, сообщил 12 ноября телеканал 112.ua.

Цитата из м/ф «Зима в Простоквашино». реж Владимир Попов. 1984. СССР Холодно

Город, в котором живёт около 68 тыс. человек, остался без отопления, поскольку поставщик тепла, компания «Энергоинвест» задолжала поставщикам газа сумму, эквивалентную около 500 млн рублей.

В горсовете отметили, что в случае значительного понижения температуры учебные заведения города будут закрыты.

Напомним, в Кривом Роге остаются без тепла около 300 тыс. человек. В школах и детских садах были вынуждены объявить каникулы.

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Директор по развитию бизнеса компании НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в социальной сети Facebook обвинил в сложившейся ситуации владельца облгазов олигарха Дмитрия Фирташа. По его мнению, Фирташ приватизирует прибыль и национализирует убытки, то есть получает деньги от потребителей, но не хочет контролировать отбор газа из газораспределительных сетей.