Забайкальский край, 12 ноября, 2018, 09:21 — ИА Регнум. Проблемы с отопительным сезоном в Забайкальском крае, где температура воздуха опускается уже местами 20−25°С, не прекращаются, свидетельство тому — плачевная ситуация, сложившаяся в посёлке Верх-Чита Читинского района. По данным исполняющей обязанности главы села Людмилы Котельниковой, которую цитирует ИА «Чита.Ру», из-за низких температур в помещениях замерзают воспитанники детского сада, школьники и, собственно, сами работники местной администрации.

Пьер Эдуар Фрер. Холодный день. 1858

В ходе недавнего совещания, на котором присутствовали глава Читинского района Вадим Захаров и представитель ресурсоснабжающей организации «Универсал мастер», выяснилось, что в настоящее время посёлок отапливает котёл, но его ресурса недостаточно.

«К тому же были проблемы с нехваткой угля, а 10 тонн угля украли. Эта компания поздно начала работу. Выиграли конкурс только в конце сентября. Утвердить тарифы они не успели. Никто не хотел заходить к нам на Верх-Читу», — пояснила Людмила Котельникова.

Исходя из сложившейся ситуации, власти района изыскивают 800 тысяч рублей на покупку второго котла. Проблему обещают решить в недельный срок.

Тем временем завтра, 13 ноября, ночная температура воздуха в некоторых районах Забайкальского края местами опустится до минус 20−25°C. По южной половине края при облачности будет 7−12°С мороза, днём от 1° тепла до 4° мороза.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проблемы с обеспечением теплом возникли в Забайкалье практически сразу после наступления отопительного сезона. Так, в начале октября 2018 года нехватка средств на приобретение угля стала причиной введения режима ЧС в селе Верх-Усугли и Вершино-Дарасунском. По оценке министра территориального развития Забайкальского края Виктора Паздникова, проблемы с топливом существуют в Тунгокоченском, Оловяннинском, Сретенском, Агинском и Карымском районах.