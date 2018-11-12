Лос-Анджелес, США, 12 ноября, 2018, 09:19 — ИА Регнум. Фильм «Веном» режиссёра Рубена Флейшера, в котором главную роль исполнил Том Харди, официально обошел «Лигу справедливости» Зака Снайдера по показателю общемировых кассовых сборов. Об этом 11 ноября сообщил портал Screen Rant.

Цитата из к/ф «Веном». реж Рубен Флейшер. 2018. США Веном

Сумма общемировых сборов картины после месяца показов (премьера в США прошла 5 октября 2018 года) преодолела отметку $673 млн, в то время как «Лига справедливости» смогла собрать в мировом кинопрокате около $657 млн. При этом в США лента DC собрала за время проката около $229 млн, а сумма кассовых сборов «Венома» на внутреннем кинорынке на сегодня составила около $206 млн.

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Стоит напомнить, что бюджет «Лиги справедливости» составил $300 млн, а съёмки «Венома» обошлись кинокомпании Sony Pictures Entertainment в $100 млн. Сценарий к картине Рубена Флейшера написали Джефф Пинкнер, Скотт Розенберг и Келли Марсел.