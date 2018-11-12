Виго, Испания, 12 ноября, 2018, 09:13 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» одержал победу над «Сельтой» в матче 12-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 4:2.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

В составе «Реала» отличились Карим Бензема, Серхио Рамос, реализовавший пенальти, и Даниэль Себальос. Ещё один гол забил в свои ворота защитник «Сельты» Густаво Кабраль.

В составе «Сельты» точными ударами отметились Уго Мальо и Брайс Мендес.

На сегодняшний день «Реал» набрал 20 очков и занимает четвёртое место в чемпионате Италии. «Сельта» идёт на 14-м месте с 14 очками.

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