Москва, 12 ноября, 2018, 09:11 — ИА Регнум. В России намерены стимулировать население переходить на здоровое питание. Сделать это в том числе планируется с помощью введения акцизов на сладкие газированные напитки. Соответствующее предложение выдвинул экспертный совет при правительстве в отзыве на федеральный проект «Укрепление общественного здоровья». Об этом сообщают «Известия».

Банки с газировкой

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Проект нацелен на снижение потребления сахара населением. В Министерстве здравоохранения РФ эту инициативу поддержали, отметив, что она соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения по борьбе с неинфекционными заболеваниями.

Добавим, что, в случае введения акциза на газированные напитки, минимальный его размер составит 20% от розничных цен на продукт. В итоге средняя цена за литр газировки поднимется с 65 до 78 рублей.

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На отдельные газированные напитки имеет смысл ввести акцизы — Емельянов

Идея акцизов на газированные напитки и чипсы не нова. Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году соответствующий законопроект был разработан депутатом Госдумы РФ Олегом Михеевым («Справедливая Россия»). Однако тогда правительство проект закона не поддержало. Тогда эксперты высказали мнение, что, возможно, и имеет смысл вводить акцизы ради заботы о здоровом питании, но на отдельные напитки.

Затем, в 2016 году, с инициативой о введении акциза на напитки с добавлением сахара или других подслащивающих и вкусоароматических веществ в размере 5 рублей за 1 литр выступило Министерство финансов России. По расчётам ведомства, такой акциз мог бы принести в бюджет в 2017—2019 годах дополнительный доход в размере порядка 80 млрд рублей. Предложение было поддержано Минпромторгом, также за введение акцизов на сладкие напитки «с высоким содержанием добавленных простых сахаров» выступило Министерство здравоохранения России. Предложения содержатся в обновлённой версии проекта стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2025 года.