Лос-Анджелес, США, 12 ноября, 2018, 09:03 — ИА Регнум. Выросло число погибших в результате лесных пожаров в штате Калифорния. На сегодняшний день зафиксирована гибель 31 жителя региона, передает телеканал USA Today.

Винцентас Дмахаускас. Пожар в лесу. 1860

Отмечается, что в результате разгула стихии на севере Калифорнии погибли 29 местных жителей, тела еще двоих человек обнаружены на юге штата. На текущий час без вести пропавшими остаются более 220 человек. Пожар охватил почти 45 тыс. гектаров, передает телеканал. Огонь разрушил 6,47 тыс. построек и жилых домов.

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Как сообщало ИА REGNUM, лесные пожары, которые бушевали в ноябре в Калифорнии и получили название Camp Firе, стали самыми разрушительными за всю историю наблюдений в штате. Шлейф дыма от пожара, как свидетельствует снимок со спутника NASA, уже достиг Сан-Франциско.

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