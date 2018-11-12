Магас, 12 ноября, 2018, 08:59 — ИА Регнум. В Ингушетии назначены новые руководители в два муниципалитета. Глава республики Юнус-Бек Евкуров сменил глав города Малгобека и Назрановского района, сообщили ИА REGNUM 12 ноября в пресс-службе главы региона.

Увольнение

Вместо бывшего мэра города Малгобека Шарпудина Мамилова, попавшего на днях под следствие, назначен Сулейман Эгиев. Ранее он возглавлял комитет по молодежной политике Ингушетии.

Должность главы Назрановского района занял Муса Муталиев. Он сменил на этом посту Ахмеда Лотырова. Данных о том, в связи с чем произведена смена руководства района, на сайте главы Ингушетии нет.

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Глава Ингушетии поставил перед обоими назанченцами первоочередные задачи в рамках нацпроектов по благоустройству городов и сел до 2024 года с учетом особенностей каждого населенного пункта. В своем Instagram он написал, что главным в их работе должно быть взаимодействие с местными жителями, общественными и религиозными деятелями. Он также призвал «уделять особое внимание малоимущим, всячески оказывать помощь и поддержку с привлечением благотворительных организаций».