Астана, 12 ноября, 2018, 08:59 — ИА Регнум. Министерство энергетики Казахстана проводит слушания с генерирующими компаниями, на которых рассматривается себестоимость электроэнергии в 2018 году для определения предельных тарифов в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики Казахстана.

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По состоянию на 10 ноября в минэнерго рассмотрели материалы, предоставленные ТОО «Казахмыс Энерджи», ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар», Шымкентская ТЭЦ АО «3-Энергоорталык», ТЭЦ-2 и других компаний.

Напомним, с 1 января 2019 года в Казахстане вводится рынок электрических мощностей, что приведет к разделению тарифов на две составляющие: тариф на электроэнергию и тариф на мощность. В правительстве считают, что данная мера позволит повысить инвестиционную привлекательность сектора генерации электроэнергии.