Пекин, 12 ноября, 2018, 08:43 — ИА Регнум. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян покинул Пекин утром по местному времени 12 ноября для участия в серии встреч в рамках форума сотрудничества Китая и стран АСЕАН по приглашению сингапурского премьера Ли Сяньлуна, сообщает агентство Синьхуа.

Cn.nhandan.org.vn АСЕАН

За время своего визита в Сингапур Ли примет участие в 21-й встрече лидеров Китая и стран АСЕАН (Ассоциация стран Юго-Восточной Азии) в формате 10+1, а также в 21-й встрече лидеров стран АСЕАН, Китая, Японии и Южной Кореи в формате 10+3. Кроме того, Ли Кэцян примет участие в 13-м саммите стран Восточной Европы. В состав делегации, возглавляемой Ли, входит также член Госсовета КНР и ответственный секретарь Госсовета Сяо Цзе.

Отметим, что Китай немаловажное внимание уделяет сотрудничеству с АСЕАН по разным направлениям. Помимо экономических и политических связей, Китай наращивает и военное сотрудничество, проводя совместные военно-морские учения.