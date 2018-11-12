Париж, 12 ноября, 2018, 08:11 — ИА Регнум. Глава МВД Франции Кристоф Кастанер заверил, что акция протеста трех активисток Femen на Елисейских Полях во время празднования столетия окончания Первой мировой войны в Париже «никак» не угрожала безопасности процессии или президента США Дональда Трампа, сообщает Le Figaro.

Joseph Paris Задержание активисток Femen во франции

«Их немедленно нейтрализовали», — заявил Кристоф Кастанер, подчеркнув, что они были «безоружны».

Как сообщало ИА REGNUM, девушки были задержаны французской полицией прежде, чем они начали привлекать массовое внимание прохожих. Свидетелями акции, по словам полиции, стали только китайские туристы, у которых увиденное вызвало глубочайшее удивление.

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