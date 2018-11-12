В Японии женщина подозревается в убийстве военного США
Токио, 12 ноября, 2018, 08:07 — ИА Регнум. В Японии 27-летняя жительница города Татикава подозревается в убийстве 35-летнего сержанта военной полиции США, который служил на базе Йокота, сообщает Air Force Times.
Maarten Van Damme
Нож
По данным издания, тело военнослужащего было обнаружено полицией в квартире подозреваемой. На допросе женщина призналась, что нанесла ему несколько ножевых ранений, поскольку не хотела расставаться с сержантом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Японии задержали американского туриста по подозрению в жестоком убийстве девушки.
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