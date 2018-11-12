Пхеньян, 12 ноября, 2018, 07:57 — ИА Регнум. Северная Корея подвергла критике проведение американско-южнокорейских учений. Пхеньян уверен, что США и Южная Корея должны отказаться от подобных действий, так как они подрывают мир в регионе. Об этом сообщает центральная северокорейская газета Nodong Sinmun.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Корея

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Отмечается, что в КНДР призвывают Сеул и Вашингтон к «разумному поведению», пишет ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября военные США и Республики Корея начали морские учения, проведение которых в июне было отменено ввиду переговоров в Сингапуре лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. В манёврах, которые продлятся две недели, примут участие свыше 500 военнослужащих — в том числе и из состава американского контингента в Японии. Также будут задействованы штурмовые вертолёты и бронетехника.

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В силу того, что КНДР рассматривает любые совместные учения как провокацию, было решено провести учения на уровне батальонов. Отмечается, что целью тренировок является поддержание совместного оборонительного состояния и повышение уровня взаимодействия, а не отработка вторжения в Северную Корею, как это было раньше.

Напомним, на 2019 год запланировано проведение 24 раундов морских манёвров. Для сравнения: в 2016-м их было 14, в 2017-м — 17, а в 2018-м — 19.