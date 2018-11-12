Москва, 12 ноября, 2018, 07:51 — ИА Регнум. Новые антироссийские санкции США могут увеличить негативный «багаж» в отношениях двух стран к встрече их лидеров на саммите «большой двадцатки» в Аргентине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Антироссийские санкции

«Можно предположить, что до того момента, как состоится в Аргентине эта «двадцатка», «багаж» еще расширится и составит больше проблем, поэтому все находятся в ожидании», — заявил Песков.

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Напомним, ранее в госдепе США заявили, что подготовка Вашингтоном новых антироссийских санкций за так называемое «дело Скрипалей» потребует времени для изучения их последствий для самих Соединенных Штатов.

Отметим, что предыдущие санкции Вашингтон ввел против Москвы 27 августа текущего года из-за истерики властей Британии, голословно обвинивших Россию в причастности к «отравлению Скрипалей».

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