Астана, 12 ноября, 2018, 07:52 — ИА Регнум. По факту вынужденной посадки самолета Embraer 190LR авиакомпании Air Astana на военном аэродроме в Португалии будет проведено расследование, сообщает 12 ноября агентство «КазТАГ» со ссылкой на департамент по корпоративным коммуникациям авиакомпании.

MoukhametovR Самолет Embraer 190LR авиакомпании Air Astana

По данным компании, самолет возвращался с технического обслуживания, которое было проведено сертифицированным специалистами. Воздушное судно планируется вернуть в Казахстан после дополнительных технических проверок.

Напомним, 11 ноября самолет Embraer 190LR авиакомпании Air Astana вылетел с аэродрома Лиссабона, после чего пропал с радаров. Экипаж объявил международный сигнал бедствия из-за потери контроля над самолетом. Однако пилоты восстановили контроль над судном и направили его в аэропорт города Бежа.

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