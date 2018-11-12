Москва, 12 ноября, 2018, 07:46 — ИА Регнум. 65% жителей России затрудняются определить, в чём состоит работа российских спецслужб за рубежом. Тем не менее 45% граждан характеризуют работу спецслужб РФ как хорошую, 10% — как плохую. 26% считают, что в последние 10 лет работа внешних спецслужб улучшается, 4% — что ухудшается. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

AJC1 Шпионаж

Большинство опрошенных считает, что сотрудники российских спецслужб, работающих за рубежом, «занимаются внешней разведкой, получением важной для России информации», «обеспечением безопасности России, ее защитой», «налаживанием отношений на международной арене».

30% опрошенных представляется, что в сравнении с зарубежными спецслужбами российские работают лучше. Это видно, потому что «повысилась безопасность, раскрываемость терактов», «есть результаты, работа заметна по реакции из-за рубежа», «Власти уделяют внимание работе спецслужб, выделяют средства». При этом 28% опрошенных думают, что в работе спецслужб РФ ничего не изменилось.

Новости о работе спецслужб встречаются людям нечасто. Так, лишь 11% припомнили сообщения о «деле Скрипалей», по 1% — о ситуации в Сирии, вмешательстве в американские выборы и борьбе с терроризмом. Считают российские спецслужбы причастными к «делу Скрипалей» 7% опрошенных, непричастными — 55% граждан РФ.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 28 октября 2018 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, сейчас в Австрии разгорается скандал, связанный с тем, что в шпионаже в пользу РФ подозревается экс-полковник ВС, уже ушедший на пенсию. По версии следствия, мужчина якобы передавал секретную информацию российской стороне с 1990-х годов.

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