Милан, Италия, 12 ноября, 2018, 07:42 — ИА Регнум. Туринский «Ювентус» одержал победу над «Миланом» в матче 12-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Логотип Ювентуса

На восьмой минуте футболисты «Ювентуса» открыли счёт. Отличился нападающий Марио Манджукич. На 81-й Криштиану Роналду удвоил преимущество «старой синьоры».

Отметим, что форвард «Милана» Гонсало Игуаин, перешедший летом из «Ювентуса», в этом матче не смог реализовать пенальти, а на 83-й минуте был удалён.

На сегодняшний день «Ювентус» набрал 34 очка и лидирует в чемпионате Италии. «Милан» идёт на пятом месте с 21 очком.