Луганск, 12 ноября, 2018, 07:22 — ИА Регнум. За минувшие сутки зафиксировано два случая обстрела территории ЛНР украинскими формированиями, сообщили 12 ноября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Mil.gov.ua ВСУ ведёт обстрел

В 20:10 мск со стороны подконтрольного Украине Светлодарска в направлении населённого пункта Лозовое было сделано три выстрела из РПГ и 29 выстрелов из АГС.

В 22:35 мск из оккупированного ВСУ поселка Крымское в направлении села Желобок были выпущены две мины из 120-мм миномёта.

В оборонном ведомстве ЛНР отметили, что действия украинских войск не повлекли за собой разрушений и человеческих жертв.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в Донецкой и Луганской Народных Республиках прошли выборы глав государств и депутатов Народных советов. По данным ЦИК ЛНР, на избирательные участки пришло 77% граждан. Голосование прошло без происшествий, хотя ранее представители ЛНР заявляли о возможных провокациях со стороны Украины.

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