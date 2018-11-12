Норильск, Красноярский край, 12 ноября, 2018, 07:16 — ИА Регнум. В аэропорту Норильска совершил аварийную посадку пассажирский Boeing 737 авиакомпании NordStar, следовавший из Москвы. Об этом сообщила 12 ноября официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова в интервью РИА Новости.

Igor Dvurekov Самолёт Boeing 737 авиакомпании Nordstar

«У него (воздушного судна) сработал датчик невыпуска закрылков (во время захода на посадку), — сказала Горбунова. — Посадка прошла благополучно».

По ее словам, всего на борту воздушного судна находились 186 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто из них не пострадал.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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