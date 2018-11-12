Москва, 12 ноября, 2018, 07:10 — ИА Регнум. На биржевых торгах 9 ноября рубль летел вниз. Доллар и евро не оставили «россиянину» не малейшего шанса на рост. По итогам торгов в рубль подешевел к доллару на 1,1%, до 68 руб./долл., а к евро — на 1,06%, до 77,03 руб./евро. Падение рубля, прежде всего, стало следствием падающей цены на нефть, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

На бирже ICE цена нефти смеси Brent 9 ноября к вечеру упала на 1,15%, до $69,88 за баррель. По всей видимости, причиной обвала цены стали слухи о распаде ОПЕК, появившиеся в американских СМИ как раз накануне встречи стран — участниц «ОПЕК+» в Абу-Даби 11 ноября. Слухи, разумеется, не подтвердились, однако конкретных решений на состоявшейся встрече также принято не было.

Между тем в России валютные трейдеры опасаются начала покупок валюты Минфином на открытом рынке. Несмотря на то, что в Минфине и ЦБ РФ заверяли рынок, что Министерство финансов будет покупать валюту у ЦБ напрямую, рынок этим заявлениям, судя по динамике рубля к доллару, не поверил. Курс евро к доллару в пятницу понизился на 0,24%, до 1,1336 долл. за евро.

Отказ президентов России и США от полноформатных переговоров в Париже тоже не добавил рублю оптимизма. Однако Владимир Путин назвал короткую беседу с Дональдом Трампом «хорошей», и сегодня, 12 ноября, это может на открытии торгов немного восстановить оптимизм для рубля. Исходя из доминирования негативных новостей на валютном рынке, прогноз по курсу доллара на 12 ноября повышается до 67,50−69 руб./долл., а по курсу евро — до 76,50−77,40 руб./евро.

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