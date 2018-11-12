Россию пугают очередными санкциями и военными учениями: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 12 ноября, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- Ещё одного «русского шпиона» нашли в Австрии;
- Военные эксперты Великобритании считают, что учения НАТО не испугали Россию;
- Россию пугают санкциями из-за выборов в Донбассе;
- В Армении на выборы не пойдут экс-президент и экс-премьер;
- Минтруд хочет лишить социальных пенсий работающих пенсионеров.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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